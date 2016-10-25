Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бышовец назвал Алексея Миранчука наиболее перспективным молодым футболистом России

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука наиболее одаренным молодым футболистом России. По мнению специалиста, железнодорожникам следует удержать игрока, который в обозримом будущем может стать их лидером.

    «Алексей Миранчук – это самый перспективный футболист среди нашей молодежи. Сейчас идут переговоры о его контракте, видимо, обстоятельства так складываются, что приходится думать о материальных вещах. Пока у него нет таких достижений, чтобы зарубежные клубы могли предложить ему сравнимые условия с российскими ведущими командами.

    Я наблюдал за работой Алексея на тренировках и пристально слежу за ним во время матчей. У него огромные перспективы, он оставляет очень приятное впечатление. Миранчук – это главная надежда болельщиков «Локомотива» и самого клуба. С ним «Локо» может связать свое будущее», – заявил Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2016 12:35
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +56

      B-E-S 26 октября 2016, 10:54

      Батшуаи играет в Челси ему 23 года, стоит 25лямов и Конте говорит что он молодой и перспективный. Леше, если не ошибаюсь неделю-две назад 21 стукнул. А играя в нормальной атакующей команде (Зенит к примеру), которая будет реализовывать его пасы-конфетки, он будет по 15-20 голевых пасов за сезон отдавать. Он не виноват, что в ЛОКО собрали супернападающих которые ни мяч обработать ни по воротам попасть не могут!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 октября 2016, 18:08

      С ним Локо уже оседает в низу таблицы!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 25 октября 2016, 17:12

      Потому что дают ему игровое время, он набил уже шишки и достоин стартового

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Генрих Баченко 25 октября 2016, 15:36

      какая разница сколько???? Он же ветераном не становится из за того, что заиграл в 18 лет. Это проблема других игроков, которые только к 25 только подходят к основе и то не все!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11