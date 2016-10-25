Бышовец назвал Алексея Миранчука наиболее перспективным молодым футболистом России

Батшуаи играет в Челси ему 23 года, стоит 25лямов и Конте говорит что он молодой и перспективный. Леше, если не ошибаюсь неделю-две назад 21 стукнул. А играя в нормальной атакующей команде (Зенит к примеру), которая будет реализовывать его пасы-конфетки, он будет по 15-20 голевых пасов за сезон отдавать. Он не виноват, что в ЛОКО собрали супернападающих которые ни мяч обработать ни по воротам попасть не могут!
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука наиболее одаренным молодым футболистом России. По мнению специалиста, железнодорожникам следует удержать игрока, который в обозримом будущем может стать их лидером.
«Алексей Миранчук – это самый перспективный футболист среди нашей молодежи. Сейчас идут переговоры о его контракте, видимо, обстоятельства так складываются, что приходится думать о материальных вещах. Пока у него нет таких достижений, чтобы зарубежные клубы могли предложить ему сравнимые условия с российскими ведущими командами.
Я наблюдал за работой Алексея на тренировках и пристально слежу за ним во время матчей. У него огромные перспективы, он оставляет очень приятное впечатление. Миранчук – это главная надежда болельщиков «Локомотива» и самого клуба. С ним «Локо» может связать свое будущее», – заявил Бышовец.