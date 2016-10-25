Гризманн – лучший игрок чемпионата Испании сезона-2015/16

В чемпионате Испании были вручены индивидуальные награды по итогам прошлого сезона.
Лучшим футболистом сезона-2016/16 признан форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, который в прошлом розыгрыше Примеры провел 38 матчей, забив 22 гола и сделав пять результативных передач.
Лучший новичок: Марко Асенсио («Реал»/«Эспаньол»).
Лучший вратарь: Ян Облак («Атлетико»).
Лучший защитник: Диего Годин («Атлетико»).
Лучший полузащитник: Лука Модрич («Реал»).
Лучший нападающий: Лионель Месси («Барселона»).
Лучший иностранный игрок: Луис Суарес («Барселона»).
Лучший игрок: Антуан Гризманн («Атлетико»).
Источник: Twitter