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Гризманн – лучший игрок чемпионата Испании сезона-2015/16

25 октября 2016, 00:08
10

В чемпионате Испании были вручены индивидуальные награды по итогам прошлого сезона.

Лучшим футболистом сезона-2016/16 признан форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, который в прошлом розыгрыше Примеры провел 38 матчей, забив 22 гола и сделав пять результативных передач.

Лучший новичок: Марко Асенсио («Реал»/«Эспаньол»).

Лучший вратарь: Ян Облак («Атлетико»).

Лучший защитник: Диего Годин («Атлетико»).

Лучший полузащитник: Лука Модрич («Реал»).

Лучший нападающий: Лионель Месси («Барселона»).

Лучший иностранный игрок: Луис Суарес («Барселона»).

Лучший игрок: Антуан Гризманн («Атлетико»).

Источник: Twitter
Испания. Примера Барселона Атлетико Реал Месси Лионель Годин Диего Суарес Луис Модрич Лука Гризманн Антуан Облак Ян Асенсио Марко
Комментарии (10)
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melnicn
1477345980
А где CR7?
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Mr_Murder
1477354688
заслужено
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яйва-яйва
1477357918
По делу!!!
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franck_ribery
1477364004
Лучший иностранный игрок Суарес, а гризманн, Месси, модрич свои)))
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ЮЗИК
1477366606
Это нож в спину фанатам Месси и Роналду
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ВoВ
1477379720
Очень качественный игрок, их с Погба нужно в один клуб, и это будет по интереснее Гигза и Скоулза)
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Schicko_008
1477382788
То есть он не лучший нападающий? или все же лучше Месси? С 2008 по 2015 вс было логично: лучший нападающий становился лучшим игроком. А тут как-то странно, Гризманн хуже Месси в нападении и хуже Модрича в полузащите, но лучший игрок.... Очень тупо... Ну и до кучи Суарес лучше Гризманна, поскольку Гризманн - гражданин только Франции, то есть тоже иностранны игрок, но титул получает Гризманн. Суарес лучше Месси, покольку Месси гражданин только Аргентины, но Месси признают лучшим напом, а не Суареса... Логика блин!!! А самое смешное, что в символическую сборную сезона Гризманн вообще не попал: Облак Рамос-Годин-Пике-Марсело Иньеста-Бускетс-Модрич К.Роналду-Суарес-Месси
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ivanthebest
1477403985
Что за бред??? Как можно давать лучшего игрока Гризманну? Он конечно был хорош, но явно не лучший игрок. То же самое и с напом! Какой Месси вы о чём вообще? Хоть я и терпеть не могу барсуков, но объективно быть названным и лучшим напом и лучшим игроком заслужил именно Суарес. А это нелепое звание иностранный игрок, можно было отдать и Неймару или скажем тому же Гамейро...
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