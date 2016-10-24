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    Михаил Кержаков: «В «Зените» хорошая конкуренция во вратарской линии»

    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков после победы над «Оренбургом» в матче 11-го тура чемпионата России рассказал о своих взаимоотношениях с Юрием Лодыгиным.

    – Какие у вас отношения с Лодыгиным?

    – Обычные рабочие трудовые отношения. Хорошая здоровая конкуренция.

    – Была сегодня нервозность?

    – Да нет, хотя в последние минуты при счете 1:0 было немного неприятно. Все могло произойти, но, к счастью, мы победили.

    – Линия обороны сегодня у команды была экспериментальной – вам было комфортно?

    – Ребята здорово сыграли. Особенно хотелось отметить Артура Юсупова, он вышел не на своей позиции, но с задачей справился.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2016 22:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 25 октября 2016, 06:10

      миша хоть на ноль отыграл！молодец！

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 24 октября 2016, 22:37

      Лодыгин регулярно допускает ошибки,(в том числе грубые)поэтому Кержаков Михаил, сейчас, фаворит на выход в основе.

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      Рейтинг: +2269

      dyema 24 октября 2016, 22:25

      Миша! Завоёвывай место в рамке и будь Первым!

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