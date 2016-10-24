Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фанаты ЦСКА: «Если тренер отворачивается от фанатов команды, которую он тренирует, то нам не нужен такой тренер»

    Болельщики ЦСКА объяснили причину появления оскорбительного баннера в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого на матче 11-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:1). По словам фанатов, их не устраивает поведение рулевого армейцев.

    «Мы хотели бы пояснить ситуацию, которая возникла вокруг главного тренера нашей команды – Леонида Слуцкого. В последнее время к Леониду Викторовичу накопилось много вопросов, которые связаны как с игрой команды, так и с его личным поведением. Раньше, когда у нас возникали какие-то недопонимания, мы встречались и выясняли все лично, не переходя на личности. Когда-то он сам просил о встрече, когда-то просили мы. Во время паузы на матчи сборной, когда мы хотели встретиться со Слуцким, нам было отказано. В связи с этим мы адресовали такое же послание нашему тренеру. Надеемся, что ни у кого больше не будет вопросов про то, что мы забыли про заслуги и титулы, которые Леня принес нашему клубу. Если тренер сам отворачивается от фанатов команды, которую он тренирует, то нам не нужен такой тренер», – говорится в сообщении болельщиков.

    Источник: «ВКонтакте»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2016 12:51
    Рекомендуем
    Комментарии33
    ...
    • ...
      Рейтинг: +874

      sined1951 25 октября 2016, 14:24

      Фанатами ЦСКА руководит "засланный" казачок. Мне нравятся протесты болельщиков в Италии. Там если они недовольны игрой команды, то идут разбираться с президентом клуба. От него все зависит: и тренеры, и покупка игроков и вообще все в клубе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      RaSilverMoon 25 октября 2016, 02:57

      ой жа завалите ебало уже фанаты хуевы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 24 октября 2016, 19:01

      Дурачьё безмозглое.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 24 октября 2016, 18:46

      Глупцы! Уйдет Слуцкий и вы будете искать себе тренера ещё лет десять, каждый год их меняя.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Антибиотик 25 октября 2016, 18:44

      Вы уже нашли петушка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 24 октября 2016, 17:09

      Какие же вы фонаты,если в трудную минуту отказываетесь от тренера,которого до недавнего времени восхваляли и молились на него!Не понятна мне позиция таких людей.пока все хорошо он и с командой,как только возникли трудности,сразу Слуцкий сыкло!!Может лучше вывесить банер "Лёня Верим"!)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 24 октября 2016, 16:49

      Агенты и труфанаты - главный бич футбола!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 24 октября 2016, 16:15

      Смена тренера поможет однозначно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG > Mi6 24 октября 2016, 17:28

      Что Березуцкому и Игнашевичу молодость вернётся? В этом оснеовная проблема. И то что Траоре не Лав, и не Думбия и не Муса.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Mi6 24 октября 2016, 18:47

      Поможет конкурентам? Это да.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 24 октября 2016, 16:00

      Болельщики ЦСКА , что Вы хотели чтобы он Вам сказал ? От Вас никто не отворачивается.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 24 октября 2016, 15:50


      лене пора отдохнуть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      luke-c1 24 октября 2016, 15:48

      Наши фаны зажрались. Видите ли, к ним главный тренер, как пес должен бежать по первому зову.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11