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  • Фанаты ЦСКА: «Если тренер отворачивается от фанатов команды, которую он тренирует, то нам не нужен такой тренер»

Фанаты ЦСКА: «Если тренер отворачивается от фанатов команды, которую он тренирует, то нам не нужен такой тренер»

24 октября 2016, 12:51
34

Болельщики ЦСКА объяснили причину появления оскорбительного баннера в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого на матче 11-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:1). По словам фанатов, их не устраивает поведение рулевого армейцев.

«Мы хотели бы пояснить ситуацию, которая возникла вокруг главного тренера нашей команды – Леонида Слуцкого. В последнее время к Леониду Викторовичу накопилось много вопросов, которые связаны как с игрой команды, так и с его личным поведением. Раньше, когда у нас возникали какие-то недопонимания, мы встречались и выясняли все лично, не переходя на личности. Когда-то он сам просил о встрече, когда-то просили мы. Во время паузы на матчи сборной, когда мы хотели встретиться со Слуцким, нам было отказано. В связи с этим мы адресовали такое же послание нашему тренеру. Надеемся, что ни у кого больше не будет вопросов про то, что мы забыли про заслуги и титулы, которые Леня принес нашему клубу. Если тренер сам отворачивается от фанатов команды, которую он тренирует, то нам не нужен такой тренер», – говорится в сообщении болельщиков.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (34)
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Pro100Kid
1477302761
30-ти летние бородатые дети)иначе этих людей не назвать)
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Сергей Свояк
1477304296
На ровном месте х.йню развели. Чем фанаты могут помочь команде!? Тьфу...
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moskowcity-petrv
1477305013
Ведут себя,как девушки обиженные)может у слуцкого,настроения небыло с вами общаться)?тем более провальный чемпионат Европы.отказал сразу иди на .уй. Думаю адекватным болелам стыдно,за такое поведение .
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айор балдёжник
1477306274
После Спартака будет ещё интересней
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MEHROJ ЗЕНИТ
1477306309
Жаль слуцкого если таким образом покинет сцка
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опус 2
1477307696
Народ крови жаждет ! 5-6 тренеров поменяют,спокойней станут!
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Розарио Агро
1477308890
Зачем выпускать траоре ( он вообще из другого вида спорта возможно из фигурного катания ) если он передачу принять не может, да и вообще неуклюжий он. И вопрос второй главный : КОГДА ЗАМЕНЯТ КОНИФЕЯ. Его уже года три как ждут в фнл. Вместо него взять Селихова из амкара
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ivanthebest
1477311567
На всю Россию назвать тренера ссыклом, это надо уметь...) Он того конечно и заслуживает, по последним событиям, но вы же типо настоящие фаны. Которые с командой всегда, даже когда кабинетные заносы чуть поутихли... Или нет? Ушли заносы, отворачиваются и фанаты... Насколько же кони подтверждают что они уже давно прогнили и без заносов у них всё не так и всё не то...
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luke-c1
1477313324
Наши фаны зажрались. Видите ли, к ним главный тренер, как пес должен бежать по первому зову.
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джон базелон
1477318191
Какие же вы фонаты,если в трудную минуту отказываетесь от тренера,которого до недавнего времени восхваляли и молились на него!Не понятна мне позиция таких людей.пока все хорошо он и с командой,как только возникли трудности,сразу Слуцкий сыкло!!Может лучше вывесить банер "Лёня Верим"!)
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