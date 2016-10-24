Фанаты ЦСКА: «Если тренер отворачивается от фанатов команды, которую он тренирует, то нам не нужен такой тренер»

Болельщики ЦСКА объяснили причину появления оскорбительного баннера в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого на матче 11-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:1). По словам фанатов, их не устраивает поведение рулевого армейцев.

«Мы хотели бы пояснить ситуацию, которая возникла вокруг главного тренера нашей команды – Леонида Слуцкого. В последнее время к Леониду Викторовичу накопилось много вопросов, которые связаны как с игрой команды, так и с его личным поведением. Раньше, когда у нас возникали какие-то недопонимания, мы встречались и выясняли все лично, не переходя на личности. Когда-то он сам просил о встрече, когда-то просили мы. Во время паузы на матчи сборной, когда мы хотели встретиться со Слуцким, нам было отказано. В связи с этим мы адресовали такое же послание нашему тренеру. Надеемся, что ни у кого больше не будет вопросов про то, что мы забыли про заслуги и титулы, которые Леня принес нашему клубу. Если тренер сам отворачивается от фанатов команды, которую он тренирует, то нам не нужен такой тренер», – говорится в сообщении болельщиков.