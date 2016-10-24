Ивелин Попов: «Мои слова после замены – не более чем просто эмоции»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов, резко отреагировавший на свою замену в матче 11-го тура против «Урала» (1:0), прокомментировал свое поведение. Напомним, уходя с поля, болгарин высказал недовольство решением главного тренера Массимо Карреры, момент попал в трансляцию матча.

«Мои слова после замены – не более чем просто эмоции. Я не имел злого умысла, когда произносил это, и тем более не думал, что слова попадут в эфир», – заявил футболист.

Отметим, что наставник красно-белых, комментируя этот эпизод, отметил, что это не его проблема, а замены он делает во благо команды.