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Шалимов: «Через игру Мамаев будет готов на все 90 минут»

24 октября 2016, 08:26
2

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов назвал матч с «Амкаром» очень тяжелым. При этом наставник отметил четкую игру своей команды в обороне, что не позволило сопернику создать опасных моментов. Напомним, матч 11-го тура Премьер-лиги «Краснодар» – «Амкар» закончился со счетом 1:0.

– Как обычно, тяжелейшая игра. Легких не бывает, она могла бы сложиться полегче, забей мы раньше. Но мы играли против организованной команды, которая не обороняется всеми игроками, из-за чего она быстро выходит в атаку. Удовлетворены своей игрой в обороне, потому что когда мы теряли мяч, практически ничего не создавал «Амкар». А то, что мы могли создать, мы создали. Если бы в некоторых моментах меньше было брака, создали бы еще больше моментов. Но мы рады, что забили и довели тяжелую игру до победы.

– Удовлетворены ли вы вторым таймом? Насколько тяжело было удерживать счет?

– Мы счет не удерживали. Мы хотели удерживать мяч, соответственно с этим сделали замены. Могли и после них забить, но мы не играли на удержание счета. Может, где-то неоправданно теряли мяч, но не более.

– Мамаев вышел на несколько минут. На какое время он принципе готов сейчас появляться на поле?

– Паша вышел на 10 минут, сыграл неплохо. Будем дальше подпускать, но пока нет уверенности, что он по своим кондициям сейчас способен играть полный матч. Я думаю, через игру он будет готов на все 90 минут.

– Что с Налдо?

– Травмирован. На днях он должен начать тренироваться в общей группе.

– Изменения в стартовом составе по сравнению с «Шальке» плановые или вы кем-то недовольны?

– Ни в коем случае. Всеми довольны, это просто ротация.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мамаев Павел Налдо Шалимов Игорь
Комментарии (2)
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BAIv
1477291465
главное что бы поле видел, а то как то он тупил, принимая не лучшие решения
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Vladimir93rus
1477334528
Мамаев конечно хорошо , но когда там Смолов поправиться ,очень его не хватает, надеюсь до матча с шальке восстановиться
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