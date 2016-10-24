В дортмундской «Боруссии» уверены, что «Реал» следит за Тухелем и Обамеянгом

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке выразил мнение, что руководство «Реала» следит за главным тренером немецкого клуба Томасом Тухелем и нападающим «шмелей» Пьером-Эмериком Обамеянгом.

«У меня хорошие отношения с руководством «Реала». Я уверен, что «сливочные» следят за Тухелем. После прошлого сезона они поняли, что у нас есть топ-тренер. Он молод и может возглавить «Реал» в течение ближайших 20 лет. Обамеянг? Если мадридский клуб всерьез захочет его приобрести, мы это обсудим», – сказал Ватцке.