Газинскому не дали забрать мяч, которым он забил победный гол в ворота «Амкара»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился мнением о победе «быков» в матче 11-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:0), а также заявил, что ему не разрешили забрать мяч, которым он забил победный гол.

– Нервничали из-за игры на новом стадионе?

– Тяжелая игра была, «Амкар» хорошо оборонялся. Да, наверное, присутствовала нервозность. Предыдущую игру проиграли мы, но все-таки нам нужно было одержать победу. В дальнейшем нам будет значительно легче.

– Поздравляем с голом. Мяч забрали с собой, и расписалась вся команда?

– Мяч не забрал. Хотел, но сказали, что надо оставить его в клубе.