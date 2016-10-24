Газинскому не дали забрать мяч, которым он забил победный гол в ворота «Амкара»

ну вот мячик жалко ... надо было выкупить его
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился мнением о победе «быков» в матче 11-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:0), а также заявил, что ему не разрешили забрать мяч, которым он забил победный гол.
– Нервничали из-за игры на новом стадионе?
– Тяжелая игра была, «Амкар» хорошо оборонялся. Да, наверное, присутствовала нервозность. Предыдущую игру проиграли мы, но все-таки нам нужно было одержать победу. В дальнейшем нам будет значительно легче.
– Поздравляем с голом. Мяч забрали с собой, и расписалась вся команда?
– Мяч не забрал. Хотел, но сказали, что надо оставить его в клубе.