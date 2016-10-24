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    Газинскому не дали забрать мяч, которым он забил победный гол в ворота «Амкара»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился мнением о победе «быков» в матче 11-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:0), а также заявил, что ему не разрешили забрать мяч, которым он забил победный гол.

    – Нервничали из-за игры на новом стадионе?

    – Тяжелая игра была, «Амкар» хорошо оборонялся. Да, наверное, присутствовала нервозность. Предыдущую игру проиграли мы, но все-таки нам нужно было одержать победу. В дальнейшем нам будет значительно легче.

    – Поздравляем с голом. Мяч забрали с собой, и расписалась вся команда?

    – Мяч не забрал. Хотел, но сказали, что надо оставить его в клубе.

    Источник: Rusfootball.info

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    24.10.2016 01:26
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 24 октября 2016, 09:48

      ну вот мячик жалко ... надо было выкупить его

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 24 октября 2016, 08:12

      Жмоты!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 24 октября 2016, 05:20

      Пожадничали...

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