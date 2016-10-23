Измайлов выйдет в стартовом составе «Краснодара» в матче против «Амкара»

Стали известны стартовые составы команд матча 11-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Амкаром». В составе хозяев на поле появится Марат Измайлов, на острие атаки у гостей выйдет Александр Салугин.
«Краснодар»: Крицюк, Калешин, Мартынович, Енджейчик, Гранквист, Измайлов, Газинский, Ахмедов, Жоаозиньо, Каборе, Ари.
Запасные: Синицын, Адамов, Быстров, Мамаев, Петров, Подберезкин, Лабрде, Куасси, Окриашвили.
«Амкар»: Селихов, Зайцев, Идову, Джикия, Занев, Милькович, Комолов, Хурцидзе, Гол, Салугин, Бодул.
Запасные: Будаков, Хомич, Черенчиков, Конде, Гиголаев, Костюков, Баланович, Йовичич, Анене, Прокофьев, Шиндер
Матч состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 19:00 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.
Источник: РПЛ