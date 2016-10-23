Засеев: «Уфа» в матче с «Ростовом» наиграла на победу»

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев выразил неудовлетворение итоговой ничьей в матче с «Ростовом» (0:0) в рамках 11-го тура РФПЛ. По мнению футболиста, они наиграли в этой встрече на победу.

«Наиграли на победу, со мной, думаю, многие согласятся, но пока не получается дома порадовать болельщиков победой, хотя уже вторая подряд домашняя игра получается очень неплохой. Идеал – это когда ты выигрываешь и играешь хорошо, но у нас пока не получается. Мы либо обороняемся и выигрываем, либо играем хорошо, но не можем порадовать болельщиков», – заявил Засеев.