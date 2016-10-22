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    Каррера: «В связи с травмами Зе Луиша и Промеса, путь в состав для Мельгарехо был открыт»

    Наставник «Спартака» Массимо Каррера накануне поединка с «Уралом» в рамках 11-го тура РФПЛ в эфире телеканала «Наш футбол» отметил, что хавбек Лоренцо Мельгарехо получил свой шанс выйти в атаке красно-белых благодаря травмам Зе Луиша и Квинси Промеса. По словам специалиста, состав на сегодняшнюю встречу он выбирал ориентируясь на конкретного соперника. Матч начнется в 17:00 мск.

    – В атаке сыграет Мельгарехо. А был ли выбор в связи с травмами Зе Луиша и Промеса?

    – Нам не хватает Зе Луиша и Промеса. А теперь в лазарет угодил еще и Глушаков. Так что, для Мельгарехо путь был открыт.

    – Сегодня вы, судя по всему, будете играть в два центральных защитника. А почему не используете схему, которая принесла вам успех в матче против «Ростова»?

    – Каждый матч – особенный, одинаковых игр не бывает. Сегодня мы выбирали состав ориентируясь на соперника.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2016 17:00
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