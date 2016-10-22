Лоськов: «Есть желание в будущем стать главным тренером «Локомотива»»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов не стал скрывать, что его мечта – стать главным тренером команды.

«Само собой, у меня есть желание в будущем стать главным тренером «Локомотива». Есть же поговорка, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но к этому еще нужно подойти, нужно время. Поэтому я и начал с помощника. Были предложения сразу стать главным тренером во второй лиге, меня звали. Но я эти предложения даже не рассматривал, потому что сначала в этот процесс управления нужно окунуться. Быть футболистом и тренером – это совсем разные вещи. Нужно понять, как все выстраивается», – сказал он.