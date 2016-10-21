Бундеслига. «Айнтрахт» разгромил «Гамбург» и поднялся в зону ЛЧ

В матче восьмого тура Бундеслиги «Айнтрахт» отправил три безответных мяча в ворота «Гамбурга». Авторами голов стали Шани Тарашай, Харис Сеферович и поразивший собственные ворота Льюис Холтби.

После этой победы «Айнтрахт» набрал 14 очков и поднялся на четвертое место, «Гамбург» с двумя баллами остался на 17-й позиции.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 8-й тур

Гамбург – Айнтрахт – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Холтби, 35 (в свои ворота); 0:2 – Тарашай, 61; 0:3 – Сеферович, 69.

Удаления: Дикмайер, 57 – нет.

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