Лоськов: «Просто Алексею Миранчуку некому отдать пас»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов поделился мнением об игре Алексея Миранчука и составе команды.

«Просто в данный момент ему отдать некому – мало предложений вперед, мало открываний. Он зависимый игрок.

Чтобы были голевые передачи, нужно, чтобы кто-то бежал вперед и забивал. Усиление необходимо. Нужен игрок в атаку, который может решить эпизод.

Согласен ли, что основные проблемы в игре начинаются на атакующей трети поля? Да, не хватает агрессии впереди, концовки. Над этим работаем. Все должно измениться», – сказал Лоськов.