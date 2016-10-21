Шац: «Мне страшно, когда Лодыгин стоит в воротах «Зенита»

Известный телеведущий и болельщик «Зенита» Михаил Шац высказал мнение об уровне голкипера сине-бело-голубых Юрия Лодыгина.

«Если Юрий Лодыгин играет в «Зените», значит это его уровень на данный момент. Конечно, мне страшно, когда он стоит в воротах, потому что он уже приучил нас к постоянным ошибкам. Сейчас голкипер переживает не самые лучшие времена в своей карьере. Сумеет ли он их преодолеть – на этот вопрос ответит только время.

Все равно существуют второй и третий вратари, и тренер какие-то выводы делает. Михаил Кержаков вполне способен занять место Лодыгина, он уже к этому готов, и такая ротация происходит на протяжении всего начала сезона. Если ты допускаешь ошибки, твое место занимает другой.

Мне сложно судить об уровне игры Александра Селихова, так как мало слежу за выступлениями «Амкара», но знаю, что он занимает достаточно высокое место. Все вопросы упираются в лимит, который мешает нормальной конкуренции. Сейчас существует только конкуренция паспортов, а не вратарей. «Зенит» мог бы позволить себе и яркого иностранного голкипера, если бы не лимит на легионеров», – сказал Шац.