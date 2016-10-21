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Шац: «Мне страшно, когда Лодыгин стоит в воротах «Зенита»

21 октября 2016, 17:39
5

Известный телеведущий и болельщик «Зенита» Михаил Шац высказал мнение об уровне голкипера сине-бело-голубых Юрия Лодыгина.

«Если Юрий Лодыгин играет в «Зените», значит это его уровень на данный момент. Конечно, мне страшно, когда он стоит в воротах, потому что он уже приучил нас к постоянным ошибкам. Сейчас голкипер переживает не самые лучшие времена в своей карьере. Сумеет ли он их преодолеть – на этот вопрос ответит только время.

Все равно существуют второй и третий вратари, и тренер какие-то выводы делает. Михаил Кержаков вполне способен занять место Лодыгина, он уже к этому готов, и такая ротация происходит на протяжении всего начала сезона. Если ты допускаешь ошибки, твое место занимает другой.

Мне сложно судить об уровне игры Александра Селихова, так как мало слежу за выступлениями «Амкара», но знаю, что он занимает достаточно высокое место. Все вопросы упираются в лимит, который мешает нормальной конкуренции. Сейчас существует только конкуренция паспортов, а не вратарей. «Зенит» мог бы позволить себе и яркого иностранного голкипера, если бы не лимит на легионеров», – сказал Шац.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил Селихов Александр Лодыгин Юрий
Комментарии (5)
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порт
1477061427
Лично я не понимаю по какой причине тренер не ставит в рамку Кержакова. Хуже точно не будет, а заодно и Юра на скамеечке посидел бы.
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Tri
1477061655
Думаю даже Егор Бабурин хорошо бы себя проявил, а Юру в Зенит 2, или в Перьмь, на Селихова поменять...
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kiiriil19
1477062351
а что там бояться то Лодыгин видимо не хотит брать пример с Акинфеева))вот и пропускает меньше а порой и не пропускает
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polt
1477070700
В настоящий момент его место на скамейке! Стоять должен Кержаков. Это даже мне понятно, Ладыгин держит всю оборону в напряге ...
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nikita08
1477071177
недоболельщик,недоклуба
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