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  • «Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»

«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»

10 августа, 14:32
3

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев дал комментарий после матча 3-го тура РПЛ против «Спартака».

  • Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась поражением красно-белых со счетом 1:2.
  • На гол Манфреда Угальде краснодарцы ответили забитыми мячами Лукаса Оласы и Жоау Батчи.
  • «Краснодар» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с шестью очками располагается на третьей строчке.

– Что случилось в эпизоде с пропущенном голом? Может, мяч вильнул?

– Да не то чтобы вильнул… Третья минута… Немного не рассчитал отскок. Перед выходом на поле… Не подумайте, это не отмазка. Оправданий быть не может. Это ляп – вратарский гол (смеeтся). Такое бывает. В принципе, я к этому готов. Рано или поздно какая-нибудь говяшка должна была залететь (смеeтся). От скользкого газона чуть не рассчитал отскок. Думал, что мяч отскочит в живот. Он полетел чуть выше. Не успел перестроиться. Самое главное в этой ситуации было быстро обнулиться и продолжить играть. В целом, я считаю, это удалось.

– Что скажешь по самому матчу?

– Хорошая игра, много моментов. Забили великолепные два гола. И довели игру до победы. Конечно, у «Спартака» были моменты, но, слава богу, отбились.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Агкацев Станислав
Комментарии (3)
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alefreddy
1786371336
это говняшка а у Пупса две которые он так и не поймал
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...уефан
1786379681
...тебе простительно, в команде знают, что за это ты выручишь потом не раз и не два...
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timon2401
1786387032
Да ладно!!)) Саня вообще не париться… У того с точностью да наоборот, уфф, но один-то из трех ударов отбил!!! И дальше чуб начесывать.
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