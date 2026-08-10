«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев дал комментарий после матча 3-го тура РПЛ против «Спартака».

Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась поражением красно-белых со счетом 1:2.

На гол Манфреда Угальде краснодарцы ответили забитыми мячами Лукаса Оласы и Жоау Батчи.

«Краснодар» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с шестью очками располагается на третьей строчке.

– Что случилось в эпизоде с пропущенном голом? Может, мяч вильнул?

– Да не то чтобы вильнул… Третья минута… Немного не рассчитал отскок. Перед выходом на поле… Не подумайте, это не отмазка. Оправданий быть не может. Это ляп – вратарский гол (смеeтся). Такое бывает. В принципе, я к этому готов. Рано или поздно какая-нибудь говяшка должна была залететь (смеeтся). От скользкого газона чуть не рассчитал отскок. Думал, что мяч отскочит в живот. Он полетел чуть выше. Не успел перестроиться. Самое главное в этой ситуации было быстро обнулиться и продолжить играть. В целом, я считаю, это удалось.

– Что скажешь по самому матчу?

– Хорошая игра, много моментов. Забили великолепные два гола. И довели игру до победы. Конечно, у «Спартака» были моменты, но, слава богу, отбились.