Бускетс: «Ошибка Браво меня расстроила»

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс признал, что его расстроило удаление голкипера «Манчестер Сити» Клаудио Браво в начале второго тайма вчерашнего матча между командами. Напомним, что встреча проходила в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов и завершилась победой каталонцев со счетом 4:0.

«Никогда не будешь желать ошибок своему коллеге. Браво играл в «Барселоне», сделал многое для этой команды, и его ошибка меня расстроила. Но, в конце концов, это футбол, и здесь у каждого свои интересы», – сказал он.

Напомним, что Браво удалили за игру рукой за пределами штрафной площадки.