КДК РФС оставил без изменений дисквалификацию защитника «Ростова» Кудряшова

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что к защитнику «Ростова» Федору Кудряшову не будут применены дополнительные санкции за удаление в матче 10-го тура чемпионата России против «Спартака».

«В понедельник от «Ростова» в КДК поступило обращение об отмене красной карточки Кудряшову. Экспертно-техническая комиссия рассмотрела это заявление. Комиссия постановила, что судья Безбородов правильно удалил футболиста за фол на 45-й минуте матча. В соответствии со статьей 16 дисциплинарного регламента РФС было решено не применять к игроку дополнительных дисквалификации, кроме автоматической. Кудряшов пропустит матч с «Уфой», – заявил Григорьянц.