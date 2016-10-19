Нигматуллин: «Обидно за Акинфеева. В эпизоде с голом «Монако» ошиблась оборона ЦСКА»

Известный в прошлом голкипер Руслан Нигматуллин высказался относительно антирекорда вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Накануне страж ворот армейцев пропустил в 40-м матче кряду в самом престижном евротурнире.

«Любая серия, будь то рекорд или антирекорд, откладывает отпечаток на игрока. Все мы видели реакцию Игоря Акинфеева после пропущенного мяча. Наверняка в этот момент у него были мысли не только о потерянных важнейших очках, но и о пресловутой серии. Ведь это очередной повод для недоброжелателей Игоря злорадствовать, создавать новые мемы и так далее. Однако нужно понимать, что пропустил не Акинфеев, а вся команда. Обидно, потому что в эпизоде с голом «Монако» ошиблась в первую очередь оборона ЦСКА», – заявил Нигматуллин.