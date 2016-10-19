Член совета директоров «Томи»: «Футболисты продолжают тренировки, невзирая на долги»

Член совета директоров «Томи» Чингис Акатаев заявил, что футболисты томского клуба продолжают тренировки и готовятся к матчам, несмотря на задержку зарплаты на 2-3 месяца.

«Я сегодня с гендиректором «Томи» Киселевым разговаривал. Он говорит, что все тренируются, работают, готовятся к домашней встрече с «Анжи». Потом у нас «Спартак». Никто не отказывается, работают ребята. Президент клуба, он же губернатор Томской области Сергей Жвачкин, в ежедневном режиме общается со спонсорами, ждем ответа», – заявил Акатаев.

Напомним, ранее приставы арестовали одно из административных зданий клуба.