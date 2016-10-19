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    Приставы наложили арест на административное здание «Томи»

    Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области наложили арест на административно-бытовой корпус здания, принадлежащего «Томи», в связи с задолженностью по налоговым платежам.

    «В рамках исполнительного производства о взыскании с ФК «Томь» задолженности 39 миллионов рублей по налоговым платежам был наложен арест на здание административно-бытового корпуса, расположенного по адресу г. Томск, ул. Белинского, 11/1. Предварительная стоимость арестованного имущества составляет 76 миллионов рублей. Сейчас представителями должника делается все возможное, чтобы задолженность была погашена в ближайшее время», – говорится в сообщении ведомства.

    Источник: ТАСС

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    19.10.2016 13:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 октября 2016, 18:53

      Генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв прокомментировал информацию о том, что на административное здание стадиона томского клуба наложен арест.
      «Не читайте жёлтую прессу, тем более томскую! Сложившаяся ситуация – это временное явление. В скором времени все долги будут погашены. Какие меры мы будем предпринимать? Меры только одни – заплатить долги и спать спокойно! Мы выплатим все задолженности в ближайшее время, в том числе решаются вопросы о выплате зарплат.
      На данный момент нет абсолютно никаких поводов для беспокойства. Президент «Томи» — губернатор Томской области, всё под его контролем», — сказал Киселёв.

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