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Приставы наложили арест на административное здание «Томи»

19 октября 2016, 13:17
1

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области наложили арест на административно-бытовой корпус здания, принадлежащего «Томи», в связи с задолженностью по налоговым платежам.

«В рамках исполнительного производства о взыскании с ФК «Томь» задолженности 39 миллионов рублей по налоговым платежам был наложен арест на здание административно-бытового корпуса, расположенного по адресу г. Томск, ул. Белинского, 11/1. Предварительная стоимость арестованного имущества составляет 76 миллионов рублей. Сейчас представителями должника делается все возможное, чтобы задолженность была погашена в ближайшее время», – говорится в сообщении ведомства.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Томь
Комментарии (1)
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Aztec58
1476892398
Генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв прокомментировал информацию о том, что на административное здание стадиона томского клуба наложен арест. «Не читайте жёлтую прессу, тем более томскую! Сложившаяся ситуация – это временное явление. В скором времени все долги будут погашены. Какие меры мы будем предпринимать? Меры только одни – заплатить долги и спать спокойно! Мы выплатим все задолженности в ближайшее время, в том числе решаются вопросы о выплате зарплат. На данный момент нет абсолютно никаких поводов для беспокойства. Президент «Томи» — губернатор Томской области, всё под его контролем», — сказал Киселёв.
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