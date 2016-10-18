Венгер: «Новых травм нет. Рэмзи и Жиру продолжают восстанавливаться»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о травмированных игроках команды в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лудогорца».

«Наша заявка на завтрашний матч останется без изменений. Новых травм нет. Аарон Рэмзи и Оливье Жиру уже немало пропустили и продолжают восстанавливаться. Им необходимо набрать форму, но до их возвращения осталось уже не так много времени», – сказал Венгер.

Матч «Арсенал» – «Лудогорец» состоится в среду, 19 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.