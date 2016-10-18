Зе Луиш не принял участие в тренировке «Спартака». Промес занимается индивидуально

«Спартак» продолжает подготовку к матчу 11-го тура РФПЛ против «Урала», который состоится 22 октября. В тренировке не принял участие полузащитник красно-белых Квинси Промес, который продолжает заниматься по индивидуальной программе.

Также в работе не принимает участия нападающий Зе Луиш, получивший травму колена в матче с «Ростовом». С основным составом продолжают трудиться вратарь дубля Александр Максименко и полузащитник «Спартака-2» Артем Тимофеев.