Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Зе Луиш не принял участие в тренировке «Спартака». Промес занимается индивидуально

    «Спартак» продолжает подготовку к матчу 11-го тура РФПЛ против «Урала», который состоится 22 октября. В тренировке не принял участие полузащитник красно-белых Квинси Промес, который продолжает заниматься по индивидуальной программе.

    Также в работе не принимает участия нападающий Зе Луиш, получивший травму колена в матче с «Ростовом». С основным составом продолжают трудиться вратарь дубля Александр Максименко и полузащитник «Спартака-2» Артем Тимофеев.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.10.2016 15:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -101

      serega86ru 18 октября 2016, 17:35

      у вас там бл... ь идиоты седят? на днях писали выбыл на 4 мес!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 18 октября 2016, 16:08

      Зе здоровья тебе .Квинси ждем тебя в ближайших матчах

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11