Рахимов: «Терек» очень внимательно сыграл после удаления и даже вдесятером имел моменты»

Наставник «Терека» Рашид Рахимов подчеркнул, что его команда сыграла очень внимательно, оставшись в меньшинстве в матче 10-го тура РФПЛ с «Анжи» (0:0). По словам специалиста, даже имея в составе на одного игрока меньше, грозненцы создавали моменты у ворот соперника.

«Игра была достаточно живая, несмотря на то что был очень тяжелый газон. Мы неплохо выглядели во многих эпизодах, но в первом тайме постоянно проигрывали подборы, спорные ситуации. Во втором тайме прибавили, контролировали игру, создавали хорошие моменты, хотя и в первом тайме Кузяев мог забить, но не попал в пустые ворота.

Очень внимательно сыграли после удаления, даже вдесятером имели моменты, хотя и «Анжи» упустил стопроцентный шанс. Обидно, что не забили, но я думаю, что то же самое может сказать и «Анжи». Будем считать, что результат закономерен», – отметил Рахимов в эфире телеканала «Наш футбол».