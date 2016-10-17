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    Девич: «Готов вернуться в Украину и рассмотрел бы предложение киевского «Динамо»

    Нападающий «Рубина» Марко Девич отметил, что не против вернуться в УПЛ. По словам игрока, он готов рассмотреть предложение от топ-клуба, в том числе киевского «Динамо». Ранее в Украине форвард защищал цвета «Волыни», «Металлиста» и «Шахтера». В нынешнем розыгрыше РФПЛ футболист записал в свой актив один забитый мяч в четырех играх.

    «Я готов вернуться в Украину. Если будет хорошее предложение от хорошей команды, то я согласен. В свое время я действительно имел предложение от киевского «Динамо». Президент клуба уважает меня как игрока. Но параллельно меня хотел «Шахтер». Между двумя вариантами я выбрал «горняков».

    Что могу сказать сейчас… «Динамо» – один из двух лидеров чемпионата Украины. Если бы снова поступило предложение от «Динамо», то да – я бы подумал над ним и обсудил», – приводит слова Девича «Футбол 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2016 21:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 18 октября 2016, 09:24

      Жаль,что пришелся не ко двору,новому тренеру.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 17 октября 2016, 23:58

      Хохлятская натурализованная проститутка

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4927

      neveldomha 17 октября 2016, 23:36

      Скатертью.

      -1
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      Рейтинг: +15

      Furgon 17 октября 2016, 23:16

      Езжай Марко, если будут достойные предложения! Тебя нам будет не хватать. Испанец дал понять, что ты н....й ему не нужен, а жаль, скамейка не для тебя. Из напов ты лучший в клубе, остальные брёвна.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +289

      mango 17 октября 2016, 22:57

      удачи

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2016, 22:03

      "Но параллельно меня хотел «Шахтер»" - Русский язык стал таким двусмысленным, ага.

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