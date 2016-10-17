Жардим: «ЦСКА опередил «Зенит» в чемпионате России, это сильный соперник»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим накануне поединка третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА отметил, что наставник армейцев Леонид Слуцкий найдет кем заменить травмированного хавбека Алана Дзагоева и дисквалифицированного Романа Еременко. По словам португальца, красно-синие обладают сильным составом.

– У вас было не слишком времени между игрой с «Тулузой» и матчем с ЦСКА. Успели восстановиться?

– Команда хорошо потрудилась. Несмотря на то, что на подготовку в нашем распоряжении было всего два полноценных дня, уверен, в грязь лицом мы завтра не ударим.

– Чего опасаетесь перед игрой?

– После жеребьевки два месяца назад все отмечали ровный состав нашей группы. После двух матчей это подтвердилось. ЦСКА – чемпион России, он опередил хорошо знакомый нам «Зенит». Это сильный соперник.

– Отсутствие Дзагоева и Еременко облегчит жизнь «Монако»?

– Несомненно, оба игрока являются ключевыми для ЦСКА. Насколько я в курсе, они обладают сильным составом, тренер придумает, как их заменить. ЦСКА предстанет агрессивной командой, с динамичной и хорошо поставленной игрой.