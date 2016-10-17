Слуцкий: «Акинфеев готовится к игре с «Монако», Дзагоев – нет»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» рассказал о физическом состоянии игроков армейской команды.

– Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев завтра будут играть?

– Акинфеев готовится к игре, Дзагоев – нет.

– Какое моральное состояние Романа Еременко? Он завтра будет на игре вместе с командой?

– Думаю, этот вопрос лучше адресовать Роману.

– Матч обслуживает шведская бригада арбитров. Будете обращать на это внимание Понтуса?

– Шведское гражданство может дать ему и плюсы, и минусы. Но если говорить серьезно, то это абсолютно никакого значения не имеет.

– «Монако» – наиболее русская команда во Франции. Какой ваш взгляд на эту команду?

– Думаю, наши владельцы сделали ее только сильнее. Жители города и страны в целом должны быть довольны, что такие серьезные инвестиции делаются во французскую команду.

– Сами владельцы достаточно известные люди в России?

– Фамилию Рыболовлев лично я слышал.

– По поводу Еременко еще один вопрос. Касается ли запрет тренировочного процесса?

– Касается.

– Будет ли завтра играть Ласина Траоре?

– Думаю, у поклонников «Монако» и лично его игры будет возможность оценить игру Ласина, – приводит слова Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.