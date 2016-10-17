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  • Слуцкий: «Акинфеев готовится к игре с «Монако», Дзагоев – нет»

Слуцкий: «Акинфеев готовится к игре с «Монако», Дзагоев – нет»

17 октября 2016, 16:48
21

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» рассказал о физическом состоянии игроков армейской команды.

– Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев завтра будут играть?

– Акинфеев готовится к игре, Дзагоев – нет.

– Какое моральное состояние Романа Еременко? Он завтра будет на игре вместе с командой?

– Думаю, этот вопрос лучше адресовать Роману.

– Матч обслуживает шведская бригада арбитров. Будете обращать на это внимание Понтуса?

– Шведское гражданство может дать ему и плюсы, и минусы. Но если говорить серьезно, то это абсолютно никакого значения не имеет.

– «Монако» – наиболее русская команда во Франции. Какой ваш взгляд на эту команду?

– Думаю, наши владельцы сделали ее только сильнее. Жители города и страны в целом должны быть довольны, что такие серьезные инвестиции делаются во французскую команду.

– Сами владельцы достаточно известные люди в России?

– Фамилию Рыболовлев лично я слышал.

– По поводу Еременко еще один вопрос. Касается ли запрет тренировочного процесса?

– Касается.

– Будет ли завтра играть Ласина Траоре?

– Думаю, у поклонников «Монако» и лично его игры будет возможность оценить игру Ласина, – приводит слова Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Монако Акинфеев Игорь Еременко Роман Дзагоев Алан Вернблум Понтус Траоре Ласина Слуцкий Леонид
Комментарии (21)
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marslond
1476714849
Дзага большая потеря для ЦСКА.
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клoр
1476714855
акинфеев 40!
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_Kesh_Suntar_
1476715309
ЦСКА Монако 0 - 1 уже проигрываем!
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Kulimen
1476715941
Наверное все могут заранее догадаться какой состав выставит Слуцкий...это ж человек - постоянность.
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Тraumtanzеr
1476715949
Давай игарь, верим, ты должен продлить рекорд!
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takca
1476716285
Без Еременко и Дзагоева пожалуй будет тяжеловато.
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Aztec58
1476716623
Сами владельцы (Монако) достаточно известные люди в России? - Блин, журналист Александр Плеханов проживает за границей?
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84aivengo
1476718269
дзагоев-наихрустальнейший наш...
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yanedo
1476720244
неужели кто то верит что цска может что то выиграть с дырой на воротах с еле ползающими стариками в обороне с отсутствующим напрочь нападением во главе деревянного ласины который не только бороться не хочет ему даже бегать в падлу ау это ни местный чемпионат где помогут натянут засудят это лига чемпионов не ну если так хочется верить фаг вам в руки а моя ставка будет за Монако и завтра посмотрим кто прав
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АлёшкА91
1476724476
Акинфеев готовится к рекорду, у Дзагоева таковых нет
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