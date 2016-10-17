Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

КДК изучит эпизод с удалением Кудряшова

17 октября 2016, 11:24
30

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц пообещал, что комитет детально изучит эпизод с удалением защитника «Ростова» Федора Кудряшова в матче 10-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:1).

«Поскольку Кудряшов получил прямую красную карточку, этот эпизод будет рассмотрен КДК. Сам футболист не сможет присутствовать на заседании, поскольку в среду его команда играет в Лиге чемпионов. Но мы запросили у него объяснение по эпизоду с удалением. Кроме того, просмотрим видео эпизода», – заявил он.

Кроме того, КДК рассмотрит поведение футболистов «Ростова» в матче со «Спартаком», в котором они получили две красные карточки. Также не останется без внимания поведение болельщиков обеих команд.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Кудряшов Федор
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
cska-62
1476693411
А раньше у КДК времени не было? Все члены комитета были на Луне? Или отдыхали в местах настолько удалённых от цивилизации, что там нет Интернета, мобильной связи и прочих современных средств коммуникации? Впрочем, неизвестно, умеют ли они ими пользоваться... И секретарши тоже, ибо подбираются по губам... и умению работать язычком... В весьма традиционном для чиновников смысле...
Ответить
Sany-116
1476693793
Хотелось бы объективного и справедливого рассмотрения,а не подтверждения того чего не было.
Ответить
KROFF
1476693845
Учитывая, что это вторая красная карточка Кудряшова(включая ЛЧ) в этом сезоне, я думаю должны 5 матчей дисквалификации влепить.
Ответить
gor77
1476694752
После вот этого: "Инспектор ФИФА: фол Кудряшова не тянул на удаление, это жёлтая карточка 16 октября 2016, воскресенье. 13:32. Футбол Судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд прокомментировал удаление защитника «Ростова» Фёдора Кудряшова в матче со «Спартаком» (0:1) в 10-м туре РФПЛ." Если учесть, что сказанное было 16 октября, после матча, то эти, сука, чиновники из КДК РФС опять что-то должны придумать. ((((((((((((
Ответить
Zeff
1476695311
Спартаку надо засчитать техническое поражение, за беспрецедентное в истории нашего футбола нытьё и истерию, а также давление, оказанное на судейский корпус. Ещё бы неплохо запретить им составлять петиции в какие бы то ни было инстанции. Пользы никакой, а вреда много.
Ответить
FanatSerj
1476695728
Как минимум отменить дисквалификацию Кудряшеву, Безбородову засунуть эту красную карточку в зад. Хотя о чем я пишу это же не Англия, будет так же как с Азмуном накажут еще на два матча, а провокатора того момента даже и не вспомнят.
Ответить
zarsm
1476695818
Дисквалифицируют на несколько матчей. Тут даже думать нечего. Мафия ссаная. Топите РСМ дальше, только сами в жопе не окажитесь потом с вашими столичными недокомандами.
Ответить
VikNMar
1476699586
Судья набедакурил , а виноватым сделают " Ростов " ........... у него же спонсор не " Газпром " и не " Лукойл " .........
Ответить
Zeff
1476706339
Спартак пора переименовать в Свинарник. А стадион "Открытие", в "Корыто"
Ответить
B_A_IV
1476707597
ждали подтверждение от федуна что всё было правильно???? ну и как принесли подтверждение или нет
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
4
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
4
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
1
Все новости
Все новости
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
4
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
1
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
2
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
5
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
Вчера, 17:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+