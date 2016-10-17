КДК изучит эпизод с удалением Кудряшова

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц пообещал, что комитет детально изучит эпизод с удалением защитника «Ростова» Федора Кудряшова в матче 10-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:1).

«Поскольку Кудряшов получил прямую красную карточку, этот эпизод будет рассмотрен КДК. Сам футболист не сможет присутствовать на заседании, поскольку в среду его команда играет в Лиге чемпионов. Но мы запросили у него объяснение по эпизоду с удалением. Кроме того, просмотрим видео эпизода», – заявил он.

Кроме того, КДК рассмотрит поведение футболистов «Ростова» в матче со «Спартаком», в котором они получили две красные карточки. Также не останется без внимания поведение болельщиков обеих команд.