Беляев: «У нас контратакующий план на игру с «Краснодаром»

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев в перерыве матча 10-го тура РФПЛ против «Краснодара» поделился эмоциями от первого тайма. Отметим, что после перерыва счет не открыт, 0:0.

«У нас есть свой четкий план на игру, которого мы придерживаемся. Мы ищем свои шансы, очевидно, что у нас контратакующий план на этот матч. Мы имели несколько возможностей забить. Готовились с «Краснодару», у нас было две недели посмотреть, как они играют, поэтому мы насытили центр поля и не даем им пространства», – заявил футболист в интервью каналу «Наш футбол».