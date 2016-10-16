Столыпин: «Видно, что «Оренбург» становится взрослее, соответствует уровню Премьер-лиги»

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин высказал мнение о первой победе клуба в РФПЛ в рамках 10-го тура чемпионата России над «Томью» (3:1). По мнению Столыпина, оренбургский клуб прошел период адаптации в российском первенстве.

«Дело не в том, что «долго», а в том, что мы были уверены, что эти победы придут. Я всегда говорил, что верю в команду и верю в тренера. Сколько у меня не выпытывали: «А может пора»… Нет, не пора! Все идет правильно. Нужно было время на адаптацию. Я думаю, что адаптацию мы уже прошли. По крайней мере, видно, что команда становится взрослее, соответствует уровню Премьер-лиги.

Мы дальше будем только наращивать, не снижая оборотов. Да, мы находимся в нижней части турнирной таблицы, но у нас задача – остаться в РФПЛ. Эту задачу мы будем решать», – заявил функционер.