Чорлука: «Я не понимаю, как определить, футбольная страна или нефутбольная»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука прокомментировал выражение главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого о том, что Россия – нефутбольная страна.

«Я не понимаю, как вы определяете, футбольная страна или нефутбольная? По тому, как ходят на стадион? А где сейчас ходят хорошо, кроме Англии и Германии? В Испании? Но там три клуба, на матчах которых постоянно аншлаг, а на «Хетафе» – «Леванте» 7 тысяч человек. Италия – то же самое: раньше было, сейчас – нет. «Рома» – «Аталанта» – 30 тысяч, а стадион принимает 70. У всех есть проблемы. Но у вас сейчас будут отличные стадионы, чтобы решать их. ЦСКА, «Краснодар», «Спартак», «Локомотив» – у всех есть очень хорошие арены, теперь дело за клубами – они должны работать», – заявил хорват.