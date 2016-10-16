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    Чорлука: «Я не понимаю, как определить, футбольная страна или нефутбольная»

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука прокомментировал выражение главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого о том, что Россия – нефутбольная страна.

    «Я не понимаю, как вы определяете, футбольная страна или нефутбольная? По тому, как ходят на стадион? А где сейчас ходят хорошо, кроме Англии и Германии? В Испании? Но там три клуба, на матчах которых постоянно аншлаг, а на «Хетафе»«Леванте» 7 тысяч человек. Италия – то же самое: раньше было, сейчас – нет. «Рома»«Аталанта» – 30 тысяч, а стадион принимает 70. У всех есть проблемы. Но у вас сейчас будут отличные стадионы, чтобы решать их. ЦСКА, «Краснодар», «Спартак», «Локомотив» – у всех есть очень хорошие арены, теперь дело за клубами – они должны работать», – заявил хорват.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    16.10.2016 17:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 17 октября 2016, 12:12

      золотые слова)

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 17 октября 2016, 00:21

      кто не работает-тот ест.учись студент

      -1
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