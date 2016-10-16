Заболотный: «Сейчас надо бросить все силы на «Спартак» и дать им бой»

Голкипер «Урала» Николай Заболотный высказал свое мнение о матче 10-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2). По словам стража ворот, питерский клуб ничем особым не впечатлил соперников.

«Конечно, мы хотели рассчитывать на большее, но у «Зенита» в первом тайме было большое преимущество, и они забили гол. А далее соперник начал играть по счету, ловя на контратаках. В принципе, «Зенит», не сказал бы, что чем-то впечатлил. Это организованная команда, которая играла хорошо, но нам чуточку не повезло.

Если бы это поражение было первым, то можно было бы говорить, что ничего страшного, а так у нас очков не так много. Сейчас надо бросить все силы на «Спартак» и дать им бой. Надо обыгрывать «Спартак». Судейство? Мне вообще неинтересны эти вопросы», – заявил вратарь.