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    Каррера: «Ростов» – очень важная команда, которая не зря играет в еврокубках»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями после победы в матче десятого тура РФПЛ против «Ростова» (1:0).

    «Очень сложный матч против сильной команды, которая заставила нас попотеть даже в меньшинстве. Это важная команда, которая не просто так играет в еврокубках. До гола мы играли довольно-таки хорошо. После него мы немного растерялись, позволили сопернику контратаковать. Такого нельзя допускать с командой, которая играет в меньшинстве.

    Эта победа идет на пользу после трех поражений. Мы должны очень много работать. Это важно, когда соперник заставляет в меньшинстве нас так трудиться. Спрашиваете, почему сегодня я снова был в костюме? Просто в костюме не холодно», – сказал Каррера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.10.2016 22:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11

      Дэс 16 октября 2016, 02:20

      Теперь это не команда, а сборище тряпок, которые не умеют проигрывать достойно. А только языками чесать.

      2
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      Рейтинг: +11371

      alp 16 октября 2016, 00:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      главное, что за победу оплачено не из своего кармана ))) спам - говенная и нечестная команда, а ростов просто тупо продался, чтобы сохранить коллектив. обе команды при этом, выглядят по свински

      -5
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      Рейтинг: +11

      Дэс > alp 16 октября 2016, 02:22

      Свинья только тут ты и твои соратники, которые так же думают. Успехов! )

      2
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > alp 16 октября 2016, 11:07

      ты если глуп,то не надо тут скудоумием хвастаться,сиди тухни-топи за газовое болото и думай вместе с митрофановым что зинаида самая популярная команда в России

      1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 15 октября 2016, 22:24

      Каррера молодец, отнёсся с уважением!!! Спартак с победой, а Ростову благодарность за хорошую игру и силу воли!

      9
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      Рейтинг: +1292

      каа 15 октября 2016, 22:23

      вам вернули должок...Жаль только что за счет Ростова..(((

      3
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      Рейтинг: +67

      Iskandero > каа 15 октября 2016, 23:20

      А Ростов вернет должок в матчах с Зенитом, уверен!

      2
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