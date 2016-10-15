Булатов: «Матч между «Спартаком и «Ростовом» – игра равных соперников»

Экс-хавбек «Спартака» Виктор Булатов поделился ожиданиями от сегодняшней встречи 10-го тура РФПЛ с «Ростовом». По его мнению, красно-белые и дончане на данный момент являются равными соперниками. Также специалист подчеркнул, что москвичи не должны страдать из-за потери лидера команды Квинси Промеса, который не сможет принять участия в матче с желто-синими по причине ушиба стопы.

«Матч между «Спартаком и «Ростовом» станет игрой равных соперников. Промес – лидер команды, поэтому такая потеря весьма масштабна, тем более перед предстоящей встречей. В настоящее время у красно-белых нет равноценной замены Квинси. Массимо Каррера разберется в сложившийся ситуации: у него есть Зобнин, Ананидзе. «Спартак» – классная команда, и она не должна страдать из-за потери одного, пусть даже и такого талантливого футболиста.

«Ростов» сегодня – достойный соперник. Некоторые игроки клуба вошли в состав сборной России. Хоть Джанаев и неудачно дебютировал, в своей команде, думаю, такого результата не повторится, ведь «Ростов» – его стихия. Скорее всего, матч будет сыгран вничью, точного счета предсказать не возьмусь», – сказал Булатов.