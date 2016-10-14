УЕФА пока не принял решения по Еременко

УЕФА не принял окончательного решения по ситуации с полузащитником ЦСКА Романом Еременко. Об этом рассказал президент армейцев Евгений Гинер.

«У УЕФА есть вопросы к нам, но никаких решений на сегодняшний день нет. Мы ведем переговоры, разбираемся. Мало ли какие ходят слухи. Думаю, все из вас читали «Собачье сердце», где профессор Преображенский сказал: «Не читай до обеда». Слухи – это дело такое», – сказал Гинер.

Напомним, УЕФА отстранил Еременко от футбола на 30 дней. Появлялась информация о том, что игрок мог употреблять допинг.