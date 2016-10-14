Боккетти: «Не узнаю арбитров! В матчах «Спартака» свистят в одну сторону!»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти выразил сомнение в объективности судейства в матчах с участием московской команды.

«Честно, не понимаю, что происходит. В трех последних турах – с «Оренбургом», «Уфой» и в Петербурге – просто не узнаю арбитров! Они изменились до неузнаваемости. Как? Да свистки дают в одну сторону! В начале сезона такого не бывало.

Остается только догадываться, что произошло. Может быть, это совпадение. А может, результат того, что сейчас всем стало окончательно ясно: в новом сезоне «Спартак» всерьез претендует на победу. В Италии судьи тоже небезгрешны. Но разве одна ошибка в матче – серьезная проблема? А вот постоянные свистки в пользу соперников – совсем другое дело», – сказал Боккетти.