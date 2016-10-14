Бразилия готова сыграть против России сильнейшим составом

Вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни заявил, что в случае окончательной договоренности с РФС о товарищеском матче между сборной Бразилии и Россией, пентакампеоны приедут в Москву сильнейшим составом.

«Мы поговорили с Виталием Мутко на эту тему, уже получили официальный запрос. Нам нравится эта идея, мы хотим сыграть в Москве. Теперь я должен поговорить с тренером сборной Бразилии и с людьми из федерации. Думаю, никаких проблем не возникнет. Сыграть на стадионе финала чемпионата мира – это хороший знак. Если мы договоримся, то наша сборная приедет с Неймаром и со всеми лучшими.

По датам пока говорить рано, мы должны получить календарь ФИФА на следующий год. Сегодня мы обсудили изменения в правилах проведения товарищеских матчей и утвердили те условия, о которых просила Россия», – заявил Сарни.