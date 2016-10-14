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    Сборная Бразилии готова сыграть товарищеский матч с России

    Глава РФС Виталий Мутко заявил, что достигнута договоренность о проведении товарищеского матча между сборной России и Бразилией. По словам Мутко, осталось лишь определиться с датой этой игры.

    «Мы очень хорошо поговорили с представителем бразильской федерации сегодня. Сейчас все зависит от их графика. У нас есть только две даты следующего года – март и июнь. У нас есть желание друг с другом сыграть, теперь осталось только материализовать договоренности», – заявил министр спорта России.

    Источник: ТАСС

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    14.10.2016 15:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 14 октября 2016, 16:58

      Ребята, что за комменты? Неважно какой счет будет, у нас будет игра с отличной командой. А то постоянные (условные) Литва да Румыния напрягают. Вот и посмотрим как сыграем. Впереди кубок Конфедераций и ЧМ. Нужно играть и наигрывать состав с сильными командами.

      2
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      ...
      Рейтинг: +96

      isbagty > Black Giz 14 октября 2016, 17:09

      Условные Литва и Румыния и есть сильные соперники для нашей сборной с которыми и нужно пробовать новых игроков и схемы, а игра с Бразилией просто шоу, не наш уровень.

      -3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > isbagty 14 октября 2016, 17:30

      Ну ты не прав.(это сугубо мое мнение). Ни черта они не сильные. У нас 2/3 состава новые. Естественно сейчас лажаем. Ну а как вы хотели? Сейчас хоть игроки какие то другие просматриваются. Если тебя устроит, то скажу так: "Нужно играть с слабыми, сильными (Румыния, Литва) и очень сильными командами."

      1
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      Рейтинг: +96

      isbagty > Black Giz 14 октября 2016, 18:42

      Я только за матчи с сильнейшими сборными, но ни когда 2/3 состава не сыграны.

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 14 октября 2016, 16:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все 11 встанут на ворота. А там сколько уж забьют.

      -5
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 14 октября 2016, 16:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Счет будет двузначный

      -4
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      Рейтинг: +4

      Кент_Ауе 14 октября 2016, 16:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мда... 12:0 примерный прогноз

      -4
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      Рейтинг: +244

      Grelas 14 октября 2016, 16:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зачем нам этот позор?)

      -4
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 14 октября 2016, 16:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Страшно представить результат.

      -4
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 14 октября 2016, 16:08

      вау

      0
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 14 октября 2016, 15:50

      Там пацаны в сборной сейчас матерят Мутко по черному, очередной раз придется в лужу сесть.

      -1
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