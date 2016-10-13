Кроос: «Хочу поблагодарить «Реал» за веру в меня. Здесь я очень счастлив»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос, подписавший новый контракт с клубом до 2022 года и став самым высокооплачиваемым немецким футболистом в истории, поделился эмоциями от этого события.

«Это очень особый день для меня. Возможность подписать такой контракт предоставляется только раз или два. Я очень счастлив, что продолжу выступать за величайший клуб мира. Хочу поблагодарить «Реал» за веру в меня. С самого первого дня в Мадриде я очень счастлив и весьма доволен тем, что проведу здесь еще минимум шесть лет.

Мы приняли это решение со взглядом в будущее. И это касается как меня, так и «Реал». Это долгосрочное соглашение, которое означает, что обе стороны хотят двигаться вперед вместе. Я всегда ощущал доверие со стороны команды, партнеров и болельщиков, всегда прекрасно чувствовал себя здесь», – заявил немецкий хавбек.