Каррера: «Промес не сыграет в матче против «Ростова»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что нападающий Квинси Промес не примет участие в матче 10-го тура чемпионата России против «Ростова». Также наставник красно-белых высказался об участии Ильи Кутепова и Романа Зобнина в национальной сборной.

«Квинси Промеса не будет в субботу на матче с «Ростовом», у него проблема с ногой. Как минимум дней 10 он не будет тренироваться. Глушаков просто приболел, решили сегодня оставить его в раздевалке. Не могу жаловаться на Дениса Давыдова – он хорошо себя ведет и тренируются. У него есть хорошие качества, которые могут быть нам полезны.

Видел игру сборной России. Наши ребята – Илья Кутепов и Роман Зобнин — играли на своих позициях, хотя Зобнина я использую и на других позициях. Ребята провели хороший матч. Не согласен с Чугайновым насчет Кутепова. Это молодой футболист, и у него есть шанс улучшить свои качества. Считаю, что он может стать очень хорошим игроком», – заявил итальянский специалист.