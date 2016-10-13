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    Каррера: «Промес не сыграет в матче против «Ростова»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что нападающий Квинси Промес не примет участие в матче 10-го тура чемпионата России против «Ростова». Также наставник красно-белых высказался об участии Ильи Кутепова и Романа Зобнина в национальной сборной.

    «Квинси Промеса не будет в субботу на матче с «Ростовом», у него проблема с ногой. Как минимум дней 10 он не будет тренироваться. Глушаков просто приболел, решили сегодня оставить его в раздевалке. Не могу жаловаться на Дениса Давыдова – он хорошо себя ведет и тренируются. У него есть хорошие качества, которые могут быть нам полезны.

    Видел игру сборной России. Наши ребята – Илья Кутепов и Роман Зобнин — играли на своих позициях, хотя Зобнина я использую и на других позициях. Ребята провели хороший матч. Не согласен с Чугайновым насчет Кутепова. Это молодой футболист, и у него есть шанс улучшить свои качества. Считаю, что он может стать очень хорошим игроком», – заявил итальянский специалист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.10.2016 17:22
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 октября 2016, 10:30

      Жаль, что не будет Промеса, а так победа Ростова будет менее значимой, хотя будь
      Промес или не будь, Ростов все равно победит даже учитывая, что травмирован
      Бухаров и Думбия.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +111

      baddy 14 октября 2016, 04:50

      Ничего, есть и Джано и Зуев. А Бердыеву на нос три очка повесят, поедут с баранкой в свой колхоз.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 октября 2016, 04:20

      Отсутсвие Промеса не большой подарок для Ростова.....дончане и с ним выиграют Спартак)))

      -2
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 14 октября 2016, 03:35

      жаль.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 13 октября 2016, 20:06

      Согласен

      0
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      Рейтинг: +3243

      Опорник84 13 октября 2016, 19:49

      Потеря серьезная, заменить Промеса просто некем!

      2
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      Рейтинг: +295

      dudarik 13 октября 2016, 19:27

      Плохо,но не смертельно....

      2
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      Рейтинг: +87

      Mack_Dan 13 октября 2016, 19:19

      Что ж, будет чем потом оправдывать проигрыш Спартака...

      2
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      Рейтинг: +107

      nikita08 13 октября 2016, 19:14

      печалька.

      1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 13 октября 2016, 19:01

      Потеря серьёзная для Спартака.

      0
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