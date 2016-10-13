Промес и Глушаков не приняли участие в тренировке «Спартака»

«Спартак» продолжает подготовку к матчу 10-го тура чемпионата России против «Ростова». В сегодняшней тренировке не приняли участие Квинси Промес и Денис Глушаков.

Промес из-за травмы занимался в тренажерном зале, у Глушакова – простуда. Все остальные футболисты занимаются в общей группе. Также с основой тренируются игроки молодежной команды – Александр Максименко, Артем Тимофеев, Иван Костылев и Олег Красильниченко.

Матч между красно-белыми и «Ростовом» состоится 15 октября в 19:30 по московскому времени.