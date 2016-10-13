Алькасер: «Очень непросто быть нападающим в «Барселоне»

Форвард «Барселоны» Пако Алькасер признал, что ему очень сложно быть форвардам каталонского клуба. Бывший игрок «Валенсии» отметил, что это связано с тем, как другие команды настраиваются на матчи против сине-гранатовых.

«Очень непросто быть нападающим в «Барселоне», так как наша команда играет на половине поля противников. Соперники постоянно закрываются на своей половине, прижимаются к воротам, и бывает очень трудно находить свободные зоны. Поэтому форварды «Барселоны» должны находиться в постоянном движении, чтобы находить свободные зоны. Лучшим примером является Луис Суарес, который отлично находит эти зоны», – сказал он в интервью Cope.