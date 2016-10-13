Шамах: «Я очень зол на Венгера»

Новичок «Кардифф Сити» Маруан Шамах в довольно грубой форме высказала в адрес главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. Напомним, что именно за этот клуб марокканец играл в период с 2010 по 2013 год. В составе «канониров» он провел 65 матчей и забил 14 голов.

«Я зол на Венгера. Я заслуживал больше времени, чем получал под его руководством. В начале одного из сезона он сказал, что «Арсенал» изменит тактику, и я буду играть в атаке вместе с Робином ван Перси. Но я ничего не получил, кроме обещаний», – заявил он в интервью 101greatgoals.com.