ФИФА ужесточила санкции УЕФА в отношении Еременко

ФИФА приняла решение ужесточить санкции в отношении хавбека ЦСКА Романа Еременко. Напомним, седьмого октября УЕФА подверг игрока армейцев 30-дневной дисквалификации по причине подозрения в применении запрещенных веществ.
«Мы подтверждаем, что в соответствии со ст. 136 дисциплинарного кодекса ФИФА глава дисциплинарного комитета ФИФА принял решение расширить санкции, наложенные УЕФА на футболиста Романа Еременко, c тем чтобы они имели действие на международном уровне. Таким образом, с 6 октября 2016 года игрок временно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 30 дней», – заявили в пресс-службе ФИФА.
Таким образом, Еременко на протяжении всего срока дисквалификации не сможет принимать участия даже в товарищеских играх.
Источник: Life
— В соответствии со статьей 136 Дисциплинарного кодекса ФИФА, глава дисциплинарного комитета принял решение расширить санкции, наложенные УЕФА на футболиста Романа Еременко, c тем, чтобы они имели действие на международном уровне, -сообщили в пресс-службе ФИФА. — Таким образом, с 6 октября 2016 года игрок временно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 30 дней. Помимо прочего, запрет распространяется на все категории футбольных матчей, включая товарищеские и официальные игры внутренних и международных соревнований
Напомним, что 7 октября, стало известно о решении УЕФА отстранить игрока от футбольных матчей на 30 дней.
Откуда появилась 30-матчевая дисквалификация? Видимо, одному "Бомбардиру" известно.
Прелестно! А я, например, подозреваю ФИФА и УЕФА в тотальной коррупции... И не я один! И это даёт мне (нам) право на санкции по "подозрению"? Например, всех поголовно расстрелять? Или всё-таки нет? Должны быть доказательства и принятые в соответствии с законом решения?!
Всё это уже напоминает ДУРДОМ! Я не знаю, виновен Ерёменко или нет, но никакие санкции невозможны "по подозрению..." Мало ли кто кого и в чём подозревает?! Так ведь и перед финальным матчем Лиги Чемпионов можно "заподозрить" ведущего игрока соперника, Месси там, или Роналду... И что? Без доказательств убирать?