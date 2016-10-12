ФИФА ужесточила санкции УЕФА в отношении Еременко

ФИФА приняла решение ужесточить санкции в отношении хавбека ЦСКА Романа Еременко. Напомним, седьмого октября УЕФА подверг игрока армейцев 30-дневной дисквалификации по причине подозрения в применении запрещенных веществ.

«Мы подтверждаем, что в соответствии со ст. 136 дисциплинарного кодекса ФИФА глава дисциплинарного комитета ФИФА принял решение расширить санкции, наложенные УЕФА на футболиста Романа Еременко, c тем чтобы они имели действие на международном уровне. Таким образом, с 6 октября 2016 года игрок временно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 30 дней», – заявили в пресс-службе ФИФА.

Таким образом, Еременко на протяжении всего срока дисквалификации не сможет принимать участия даже в товарищеских играх.