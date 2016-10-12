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ФИФА ужесточила санкции УЕФА в отношении Еременко

12 октября 2016, 20:49
25

ФИФА приняла решение ужесточить санкции в отношении хавбека ЦСКА Романа Еременко. Напомним, седьмого октября УЕФА подверг игрока армейцев 30-дневной дисквалификации по причине подозрения в применении запрещенных веществ.

«Мы подтверждаем, что в соответствии со ст. 136 дисциплинарного кодекса ФИФА глава дисциплинарного комитета ФИФА принял решение расширить санкции, наложенные УЕФА на футболиста Романа Еременко, c тем чтобы они имели действие на международном уровне. Таким образом, с 6 октября 2016 года игрок временно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 30 дней», – заявили в пресс-службе ФИФА.

Таким образом, Еременко на протяжении всего срока дисквалификации не сможет принимать участия даже в товарищеских играх.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (25)
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овертайм
1476295755
то 30 дней то 30 матче вы определитесь)
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policepnz
1476296162
Овса покуривал однако!))
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Антибиотик
1476296833
Так 30 дней или 30 матчей??? Вот же бестолковые журналюги.
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Томь вперёд
1476297837
Как это ни печально осознавать, но похоже на карьере Романа можно ставить крест. Такие санкции просто так не вводят. А судя по тому что ни сам Роман, ни его представители не дают никаких официальных комментариев, санкции введены по делу.
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shikari__
1476299034
Международная федерация футбола присоединилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций в вопросе отстранения полузащитника сборной Финляндии и московского ЦСКА Романа Еременко.

— В соответствии со статьей 136 Дисциплинарного кодекса ФИФА, глава дисциплинарного комитета принял решение расширить санкции, наложенные УЕФА на футболиста Романа Еременко, c тем, чтобы они имели действие на международном уровне, -сообщили в пресс-службе ФИФА. — Таким образом, с 6 октября 2016 года игрок временно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 30 дней. Помимо прочего, запрет распространяется на все категории футбольных матчей, включая товарищеские и официальные игры внутренних и международных соревнований
Напомним, что 7 октября, стало известно о решении УЕФА отстранить игрока от футбольных матчей на 30 дней.

Откуда появилась 30-матчевая дисквалификация? Видимо, одному "Бомбардиру" известно.
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river31
1476300227
Задрали уже с этим допингом! Хрен поймешь где правда, а где ложь.
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El_Chori
1476300806
Пусть найдет виновника и судится с ним! Но у него русские корни, а соответственно и менталитет, поэтому не бывать такому раскладу
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cska-62
1476317263
"...дисквалификации по причине подозрения..."

Прелестно! А я, например, подозреваю ФИФА и УЕФА в тотальной коррупции... И не я один! И это даёт мне (нам) право на санкции по "подозрению"? Например, всех поголовно расстрелять? Или всё-таки нет? Должны быть доказательства и принятые в соответствии с законом решения?!
Всё это уже напоминает ДУРДОМ! Я не знаю, виновен Ерёменко или нет, но никакие санкции невозможны "по подозрению..." Мало ли кто кого и в чём подозревает?! Так ведь и перед финальным матчем Лиги Чемпионов можно "заподозрить" ведущего игрока соперника, Месси там, или Роналду... И что? Без доказательств убирать?
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vladimir-7
1476339947
Рома трахнул,наверно, чью-то дочку сотрудника УЕФА в финской баньке. Поэтому и не пишут настоящую причину отстранения.
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CSKA-MORDOVIA
1476342092
Роман жахнул Шарапову)) та подарила букет заболиваний из мельдония.
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