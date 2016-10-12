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    Симонян: «Мечтаю о том, чтобы «Спартак» стал чемпионом»

    В среду, 12 октября, знаменитому футболисту, тренеру и функционеру Никите Симоняну исполнилось 90 лет. Сегодня юбиляра поздравили представители футбольной академии «Спартак». Сам виновник торжества признался, что мечтает увидеть чемпионство столичного клуба.

    – Николай Петрович Старостин сказал мне следующее: «Ты уходишь, но мы за тобой дверь не закрываем. Она остается полуоткрытой, и ты можешь войти в любое время. А вообще, если тебя разрезать, то мы увидим два цвета – красный и белый». Поэтому я всегда, отныне и во веки веков красно-белый.

    – Какая у вас мечта?

    – Мечтаю о том, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Очень долгий перерыв, который не в характере «Спартака». Еще впереди чемпионат мира. Не сомневаюсь, что он будет проведен блестяще. Но главное – чтобы наши ребята достойно на нем выступили.

    Источник: Twitter

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    12.10.2016 11:41
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 октября 2016, 05:54

      О чем Вы дед Никита?!.....сегодня это нет Спартак, который процветал в 20 веке)))

      0
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 12 октября 2016, 20:17

      Чтобы мечта сбылась. Некий Симонян должен установить рекорд долгожительства на земле.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 октября 2016, 19:44

      Мечтай! Кто запретить может? Никто!

      0
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      Рейтинг: +101005

      zigbert 12 октября 2016, 15:41

      Выдающийся игрок и тренер.С Днем рождения Никита Павлович.

      1
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 12 октября 2016, 14:37

      Когда нибудь и чемпионом станет, когда нибудь и в лигу ниже опустится, все будет ребята, все будет...

      -3
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      Рейтинг: -71

      Мамай Кокорин > ВoВ 12 октября 2016, 16:00

      мы не зенит, чтоб впердиве плавать.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +11370

      alp 12 октября 2016, 13:11

      "москва по ком звонят твои колоколаааааааааааа
      15 лет ты ждешь победы спартакааааааа" )))

      -3
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      Рейтинг: -71

      Мамай Кокорин > alp 12 октября 2016, 13:38

      зенит 59 лет без побед.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11370

      alp > Мамай Кокорин 12 октября 2016, 21:56

      ты очень далек от футбола ;-)

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 12 октября 2016, 12:53

      Человек достойный всяческого уважения! С Юбилеем! Но в нынешнем Спартаке никого и рядом нет кто смог дать результат,одни амбиции и шараханья, так-что вряд-ли суждено Никите Павловичу порадоваться чемпионству.

      1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 12 октября 2016, 12:18

      С Днем Рождения!

      4
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 12 октября 2016, 12:05

      С днём рождения! Пусть его желание исполнится уже в этом году. Действительно, перерыв неприлично большой.

      5
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